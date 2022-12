Des projets pour 4,5 millions d’euros en 2023

Sans toucher aux taxes

Le collège tient cependant à mettre en garde quant à la nécessité d’être prudent en vue de 2024. "La réalisation du budget 2023 n’a pas été une sinécure, embraie Christian Elias, l’échevin des Finances. Il a fallu tenir compte de l’augmentation du prix des énergies due à la guerre en Ukraine ainsi que de l’indexation des salaires. De plus, en 2023, on recevra 14 mois d’IPP, ce qui représente 41% des recettes de la Commune et qui correspond à une somme de 1 753 000 €. Cette somme diminuera de plus de 100 000 € en 2024 étant donné qu’on ne recevra que 12 mois d’IPP. Il est donc nécessaire d’être prévoyant pour ne pas se brûler les ailes."

Notons que la Commune de Burdinne a effectué des emprunts en 2022 pour un montant de 2 147 901 € afin de réaliser des travaux (avec promesse de subsides) comme ceux de la rénovation de l’atelier communal (1 299 000 €) qui débuteront en mars, de la rénovation de la rue de Braives (109 000 €) et de l’aménagement du terrain multisport de Marneffe (253 000 €) parmi les plus importants. "Cela fait beaucoup, mais cela respecte ce que nous avions décidé."

L’échevin s’est aussi réjoui que la Commune ne toucherait à aucune taxe avec l’IPP maintenu à 8% et le précompte immobilier à 2 400 centimes additionnels.

Phase 2 à la Ferme de la Grosse Tour

Au budget extraordinaire, la Commune de Burdinne a inscrit un montant de 4 551 243 € pour plusieurs projets en 2023. Dont 3 655 000 € pour les bâtiments, 551 000 € pour les voiries, et 150 000 € pour la mobilité (sécurisation des routes).

Dans le volet des bâtiments, figurent la phase 2 de la restauration de la Ferme de la Grosse Tour (3 549 000 €) "pour laquelle nous avons obtenu un subside de 2 millions d’euros", l’aménagement de la lampisterie (5 500 €), la rénovation de l’atelier communal (100 000 €) et la nouvelle crèche (1 000 000 €) soutenue par un subside de 800 000 €.

Du côté des voiries, il s’agit principalement de rénover dans le cadre du PIC 2022-204, la fin de la rue Saint-Lambert (244 000 €) et une série de petites voiries (257 000 €) parmi lesquelles les rues Marbuay, Rochée, devant les Bois, de Huy, Vissoul et Chimpisse.