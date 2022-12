Un homme blesse un agent Securail lors d’un vol à la gare des Guillemins

Un homme d’une trentaine d’années et en séjour illégal a été interpellé par deux agents Securail dans la nuit de lundi à mardi à la suite d’un vol et d’une tentative dans le parking à vélos de la gare des Guillemins. L’homme, connu sous plusieurs alias, a volé une selle puis tenté de fracturer le cadenas d’un autre vélo. Son manège a été repéré par l’opérateur des caméras de surveillance, qui a alors prévenu les agents. Quand ceux-ci sont intervenus, le voleur s’est rebellé, portant des coups à l’un d’entre eux. L’agent est en incapacité de travail jusque début janvier. Le suspect a finalement été maîtrisé et déféré hier au parquet de Liège, où son dossier a été mis à l’instruction, avec demande de mandat d’arrêt. Il reconnaît le vol et la tentative de vol mais pas les faits de violence.