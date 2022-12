Pari réussi pour Le Sofloti, le concept piano-bar au cœur de la Grand-Place

Un centre de bien-être en mars 2023

Aujourd’hui, le pari est réussi. Le nouveau concept a su conquérir les Hutois. "Le public est au rendez-vous. Comme ça n’existait pas dans la région, il y a vraiment beaucoup d’amateurs et ça peut convenir à tous les publics", analyse Cécile Watelet. Et pour la suite ? Elle continue encore et encore. La Hutoise n’a pas fini de rêver mieux et plus grand pour Huy. Si le salon de coiffure de la coiffeuse de formation a déjà pris ses quartiers en septembre 2021, elle ambitionne de créer un espace spa et bien-être sur le même étage et de créer trois gîtes urbains au troisième et dernier étage des bâtiments communiquant. Où en est le projet ? "Vu la crise énergétique, j’avais un peu peur avec le spa. J’ai toujours envie de le développer mais je pense que je vais attendre encore un peu. Par contre à partie de mars, je vais ouvrir un centre d’esthétique avec des cabines pour de l’onglerie, des soins et j’accueillerai également une nutritionniste. Je proposerai également des cours de yoga et de reiki. En ce qui concerne les gîtes urbains, je les occupe actuellement donc le projet est en pause mais il émergera plus tard."