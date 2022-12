Marchin autorise les feux d’artifice mais à bruits contenus seulement

Adrien Carlozzi, le bourgmestre de Marchin a, lui, décidé d’aller plus loin pendant la période des fêtes de fin d’année en interdisant l’usage des feux d’artifice traditionnels et de pétards sur le domaine public comme dans les propriétés privées.

« Meilleur compromis »

Cependant, et c’est une première sur notre arrondissement, les feux d’artifice à bruits contenus sont par contre autorisés. "Nous sommes dans une période où les gens aiment généralement faire des feux d’artifice. Or, j’ai cette année été interpellé par plusieurs propriétaires d’animaux et de gros animaux pour lesquels cette tradition est une source d’angoisse, rapporte le mayeur marchinois. On a notamment pas mal de propriétaires de chevaux sur la commune. D’un autre côté, je conçois que tirer un feu d’artifice fasse plaisir aux familles avec des enfants. J’ai pu lire tout et son contraire sur les réseaux sociaux quand ce débat est venu sur la table. Il y en a qui estiment qu’on interdit tout aujourd’hui. Je sais que ce n’est qu’un soir ou deux sur l’année, mais cela peut entraîner le décès d’animaux sans parler des éventuels désagréments pour le voisinage. Quand j’ai entendu parler de feux d’artifice réduisant de moitié les nuisances sonores sans altérer l’effet visuel, je me suis dit que n’autoriser que ceux-là serait le meilleur compromis entre ne pas interdire et répondre à l’angoisse des animaux et de leurs propriétaires."

Pas toujours respecté ce week-end de Noël

L’expérience de ce week-end de Noël a, cependant, démontré que tout le monde n’a pas vraiment respecté l’arrêté de police à Marchin. Si le non-respect de l’interdiction prévue dans le règlement général de police est visé par une amende administrative, ce n’est pas le cas concernant l’arrêté pris par le bourgmestre marchinois.

"Le but n’est pas de sanctionner mais de sensibiliser les citoyens en comptant sur leur conscientisation ! J’en ai été le témoin et d’autres aussi vu les réactions sur les réseaux sociaux, il y a malgré tout eu des tirs la nuit de Noël. Mais, je n’allais pas m’amuser à courir chez les gens avec la police en pleine nuit. Par contre, la seule sanction possible est de faire saisir le matériel par la police. Maintenant, peut-être était-ce le fait de personnes qui n’étaient pas au courant de l’interdiction malgré la communication faite sur le site internet de la Commune, les réseaux sociaux, par affichage dans les commerces locaux et via le bouche-à-bouche."

Une tendance en devenir ?

Le week-end de la Saint-Sylvestre révélera si le message est mieux passé pour la quiétude des propriétaires d’animaux et de leurs protégés. "Mon arrêté de police ne tombait pas sous la législation en matière de bien-être animal mais de sécurité publique. Nous nous sommes fait conseiller par l’Union des villes et communes de Wallonie. D’autres communes ont apparemment pris la même mesure. Cela devrait de plus en plus devenir une tendance", termine Adrien Carlozzi.