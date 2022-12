Noël solidaire pour DJ Codino, Engissois: sa collecte de dons livrée à domicile

Une initiative qui a mobilisé ses amis et a permis la collecte de nombreux dons que l’Engissois est parti livrer ce 23 décembre, veille de Noël. "C’est rassurant, embraye Dj Codino. Ça prouve qu’il reste de l’humanité dans ce monde malgré une société qui tend toujours plus vers l’individualisme. Dès les premiers instants qui ont suivi ma publication, j’ai reçu beaucoup de réponses. De nombreuses personnes m’ont contacté pour faire un don de ce qu’ils n’avaient plus besoin, que ça soit d’une couverture ou de la nourriture. Tout le monde voulait aider. Je ne suis pas le Père Damien, j’essaye simplement d’aider les gens comme je le peux. C’est plaisant, ça donne du baume au cœur. J’avais déjà mené ce genre d’initiative il y a trois mois et j’avais récolté 150 kg de nourriture. Ici, c’est compliqué de chiffrer la quantité récoltée parce qu’il n’y a pas que de la nourriture mais c’est du même acabit. Les gens se sont montrés très généreux."

Livraison à domicile

Pour mener à bien sa mission, Dj Codino a mis les petits plats dans les grands. En plus de la collecte, il a décidé de se déplacer lui-même pour procéder à la distribution de colis. "Je ne passe pas par une association, explique l’Engissois. J’ai une camionnette de fonction qui me permet de me rendre aux domiciles des personnes en situation de précarité. Je connaissais déjà plusieurs foyers qui avaient besoin d’aide. D’autres m’ont directement contacté sur les réseaux sociaux pour m’expliquer leur situation. Je vais jusqu’où les gens ont besoin de moi. Que ça soit à leur domicile ou dans la rue, j’essaye d’apporter mon aide aux plus de personnes possibles."