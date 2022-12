"Après trois mois de fonctionnement, l’outil tourne à 99%, estime le bourgmestre Dominique Servais. Il reste d’ailleurs peu de plages horaires disponibles. Ce dernier mercredi, nous avons encore eu une réunion avec l’architecte et les entrepreneurs pour répertorier quelques détails et finitions à régler. Mais globalement, tout fonctionne très bien au terme d’un chantier de grande envergure qui a duré moins de deux ans, puisque la destruction de l’ancien complexe avait débuté en novembre 2020."

Un troisième terrain de foot et deux terrains de padel

Pour rappel, le nouveau complexe qui a coûté 3 millions d’euros (avec un subside de près de 1 million d’euros), s’articule sur trois étages. Le niveau 0 se situe au niveau des terrains. Il comporte les vestiaires football et tennis. Le niveau +1 se situe au niveau de la route. Il comporte la cafétéria dotée de grandes baies vitrées sur trois murs assurant ainsi une vision panoramique sur les terrains de foot et de tennis. Enfin, le niveau -1 accueille la salle multisports de 400 m2. Au total, les infrastructures comptent 11 vestiaires, 14 toilettes et 51 douches. Bref, un outil moderne sur un site qui est amené à se développer davantage encore. "Nous venons de rentrer un permis pour la création d’un troisième terrain de foot, ainsi que pour deux terrains de padel, rappelle le Premier échevin, Didier Lerusse. Ces terrains de padel coûteront 120 000 € et seront financés pour moitié par la Commune et pour l’autre moitié par le club de tennis. Il nous restera à signer une convention avec le club de tennis pour envisager la répartition des revenus locatifs. L’idée est que ces terrains soient prêts en 2023. Mais rien n’est moins sûr."