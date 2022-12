Premier Noël en Belgique pour ces Ukrainiens de Wanze et Oreye

Deux calendriers différents

En Ukraine, une grande partie de la population est de confession chrétienne orthodoxe, avec des dates de fêtes de fin d’année différentes basées sur le calendrier julien, treize jours en décalage par rapport aux nôtres, basées sur le calendrier grégorien. Et, leurs traditions de Noël pour les pratiquants ne sont pas du tout les mêmes qu’ici en Belgique. "Nous fêtons Noël le 7 janvier, et la veille de Noël, le 6 janvier, nous avons une soirée festive. Nous mangeons 12 plats que nous préparons, et qui sont pauvres en graisse. Durant la journée, nous ne mangeons pas. C’est seulement lorsque la première étoile apparaît dans le ciel que nous nous asseyons à la table de fête. Pour finir, les enfants rentrent chez eux en chantant", explique Yulia, réfugiée à Antheit, avec sa famille, depuis le mois de mars.

Ils fêteront deux fois Noël cette année !

Les trois familles rencontrées vont fêter Noël, aussi bien le 7 janvier que le 25 décembre. "Je vais faire les deux. Le 25, nous allons chez le frère de mon mari, ainsi que ma belle-sœur. Eux aussi sont des réfugiés ukrainiens. Nous allons aussi voir le parrain de l’enfant du frère de mon mari. Et pour le 7 janvier, je vais aller à l’église ukrainienne à Genk", se réjouit Yulia. L’envie est surtout de découvrir pour la première fois un Noël à la belge. "Cette année, nous allons manger une bûche de Noël pour goûter. Après, j’irai à la messe pour voir comment cela se passe ici", explique Mariia, venue avec ses deux filles à Oreye. Elle habite avec son amie Daria, et ses fils. "Ils veulent apprendre comment cela se passe", explique Nina, une Ukrainienne qui habite en Belgique depuis 20 ans et qui est hébergeuse, avec sa famille. Mais ils ne possèdent pas toujours les mêmes moyens que dans leur ancienne vie.

Les familles de Mariia et Daria ne pourront pas mettre de grand sapin cette année, par manque de moyens. "Nous achèterons quand même des petits sapins en pot pour les enfants", lance Daria. Malgré tout, ils ne peuvent s’empêcher d’avoir une pensée pour leur foyer à Kiev, qu’ils ont dû abandonner subitement. "Nous sommes tristes de ne pas pouvoir être à la maison, mais on ne peut rien y faire", ajoute Mariia. Malgré le manque, les familles sont très heureuses d’être dans notre pays et ont tenu à exprimer leur reconnaissance envers l’accueil des Belges. "Nous sommes même étonnés car nous sommes très bien accueillis et pour cela, merci à tout le pays ! Nous tenons également à remercier le CPAS d’Oreye, qui en fait beaucoup pour nous."