Le retour de la Christmas Party à Fraiture ce 25 décembre

Noël, c’est une fête de famille. Mais à Tinlot, ce sera, aussi, une fête tout court, avec un DJ, du bon son et les jeunes du Condroz. Ce dimanche 25 décembre, à la salle le D’Zy à Fraiture, se tient en effet la "Christmas Party Fraiture". Le grand retour d’un concept qui marchait du tonnerre, en son temps. Un des organisateurs, Jean-François Dethier, se souvient: "Il y a dix ans, avec mon ami, l’animateur Didier Snaïky, nous organisions tous les ans, à Stockay Saint-Georges, puis à Fraiture, une soirée le jour de Noël. Le concept marchait bien. Les gens mangeaient en famille puis venaient à la soirée. La salle le D’Zy étant libre et n’ayant pas repéré de soirées pour les jeunes dans les environs, nous avons eu envie de recréer cet événement." L’événement est organisé par les associations Nandrin Festivités, Nandrin Festival et Stéphane Battaglini. D’habitude, pour les fêtes, les organisateurs installent un chapiteau, sur un terrain à 3 km de là, sur le site de Nandrin en Fête, rue Famioul. Mais, au vu de la météo, organiser la soirée dans une salle chauffée leur a paru plus confortable pour les convives. La soirée sera lancée à 21h et animée par DJ Snaïky. Cadeaux, photographe, cocktail de Noël et autres surprises sont prévus pour l’occasion. Une tenue soignée est de rigueur.