Le défi Viva for Life d’Émilie relevé haut la main: 1 850 €!

Résultat ? Le défi a été relevé haut la main et les ventes ont même largement dépassé les espoirs les plus fous. C’est ainsi un chèque de 1850€ qu’Émilie est venue déposer dans le cube, à Bertrix, ce qui représente 616 vendus ! "Et on aurait pu encore en vendre bien plus ! Ça a pris une ampleur incroyable, explique sa maman. Grâce à votre article de presse, on a eu un boom des commandes. On ne savait plus où donner de la tête et des colis ont été envoyés jusqu’à Flawinne et Arlon ! Je n’osais même plus ouvrir mon téléphone tant on recevait des commandes."

Ce chèque de 1850€, Émilie en est fière. "Elle n’en revient toujours pas et elle est aux anges. C’est vraiment une surprise pour elle comme pour nous. C’est incroyable cet élan de générosité."

Dimanche, Émilie et sa famille sont descendues à Bertrix, là où est installé le cube Viva for Life. "Elle a déposé son chèque dans le chalet, a fait une photo officielle qui a été affichée aux côtés de tous les autres organisateurs de défis."

À la rencontre des animateurs du cube

La Modavienne, fan de Vivacité, a pu aussi échanger avec les animateurs du cube, un moment fort pour elle qui rêvait de les rencontrer. "Elle a pu échanger à travers la boîte aux lettres du cube avec Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco. On a aussi été invités à un atelier cuisine avec Carlo de l’émission “On n’est pas des pigeons”. C’était une super – journée pour elle, la récompense de tout son investissement."

À présent, au terme de cette aventure aussi riche que fatigante, Émilie va pouvoir souffler un peu souffler. Quoi que… "Elle parle déjà de l’édition suivante, sourit sa maman. Elle y a pris goût." Et dans la maison, l’émission Viva for life tourne en boucle…