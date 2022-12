La messe de Noël est de moins en moins célébrée à minuit

Hesbaye: Saint-Georges et Hozémont

Commençons par un tour d’horizon du doyenné de Hesbaye et ses 86 fabriques d’église (90 églises) confié à la responsabilité du doyen Marc Fontaine qui peut s’appuyer sur 20 prêtres (dont 7 curés) dans les 8 unités pastorales actives. Seules deux messes de minuit sont proposées ce samedi ! "L’une aura lieu à l’église Saint-Georges de Saint-Georges-sur-Meuse et l’autre à l’église Saint-Sauveur de Hozémont, pointe Ghislaine Heymans, l’assistante en charge des missions temporelles et pastorales pour le doyenné de Hesbaye. C’est peu mais ce n’est pas lié à la pénurie des prêtres. Tout simplement, les gens ne sont plus demandeurs. Les familles avec des enfants préfèrent des veillées suivies d’une messe plus tôt en soirée. Et les personnes plus âgées ne veulent plus sortir aussi tard. Il leur est donc possible de s’orienter vers la messe du samedi soir ou du dimanche matin qui sont systématiquement organisées."

Huy: Huy, Antheit, Amay et Modave

Du côté du doyenné de Huy étendu sur six unités pastorales et une quarantaine d’églises, on observe la même tendance avec quatre messes de minuit (plus une célébration à 23h à la collégiale de Huy). "Quand je suis arrivé à l’unité pastorale de Burdinne-Héron, j’ai proposé d’en célébrer une mais les paroissiens, il faut bien le reconnaître essentiellement des personnes âgées, n’en souhaitaient pas", sourit le doyen Daniel Nsabimana qui peut s’appuyer sur six curés, un vicaire et deux prêtres auxiliaires. On célébrera la messe de minuit samedi à l’église Notre-Dame de la Sarte (précédée d’une veillée à 23h30), à l’église Saint-Martin d’Antheit, à la collégiale d’Amay et à l’église Saint-Martin de Modave.

Ourthe-Amblève-Condroz: Rouge-Minière, Saint-Séverin et Ocquier

Sur ses deux unités pastorales en terres huy-waremmiennes (Condroz et Sainte-Famille), le doyenné Ourthe-Amblève-Condroz annonce à son agenda de samedi des célébrations à minuit à l’église de Saint-Séverin (Nandrin), à celle d’Ocquier (Clavier) et à la chapelle de Rouge-Minière (Ferrières). "C’est vrai que beaucoup plus de familles s’orientent vers les célébrations le 24 décembre en soirée comme nous en aurons trois à 17h à Ouffet, Borsu et Seny, observe l’abbé Armand Franssen, seul curé épaulé de deux prêtres dans l’unité pastorale du Condroz comptant 28 églises et chapelles (Anthisnes, Clavier, Nandrin, Ouffet, Tinlot). Cela peut paraître tôt mais cela permet aux familles de réveillonner ensuite tranquillement. Il n’y a néanmoins une volonté de maintenir des messes de minuit. Mais, elles deviennent de plus en plus régionales."