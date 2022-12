Son mari lui demande de retirer sa plainte

Le 3 décembre 2016. Aline (prénom d’emprunt) n’en peut plus. Cette Ouffetoise décide de se rendre à la police pour déposer plainte contre son compagnon. Le jour même, il vient de lui infliger une série de coups effroyables: gifles, étranglement, coups de poing, agressions diverses. Elle dépose plainte pour la première fois. Dans la foulée, elle explique, qu’en fait, cette situation dure depuis le 1er décembre 2009 jusqu’en décembre 2016. Mais trois jours plus tard, elle retire sa plainte. Sans plus d’explications.