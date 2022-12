Le réfectoire de l’école de Villers-aux-Tours agrandi

À Anthisnes, malgré une situation financière compliquée, notamment à cause des indexations des salaires et des coûts de l’énergie, on a réussi à présenter un budget avec un boni de 115 000 € à l’exercice propre. La Commune prévoit en effet 6,155 millions d’euros de recettes et 6,039 millions d’euros de dépenses. À noter que du côté du Fonds des communes, "on touchera 233 000 € de plus qu’en 2022, commente Michel Evans, échevin des Finances. C’est toujours une bonne nouvelle". Un prélèvement de 331 000 € a également été réalisé à destination du fonds de réserve extraordinaire.