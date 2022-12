Il avait frappé un cycliste au rond-point

Le prévenu a expliqué qu’il profitait de son jour de congé pour aller conduire sa fiancée à l’université quand la scène s’est produite. Quelques instants précédant les coups, il avait dépassé un cycliste de fort près, ce qui n’avait pas plu à ce dernier, qui l’avait alors accosté un peu plus loin au rond-point: "Il a toqué à la fenêtre, m’a insulté et passé sa main dans l’habitacle", raconte l’intéressé qui estime s’être senti attaqué et en danger: "Je suis sorti de la voiture et je l’ai attaqué de dos alors qu’il rangeait son vélo", a-t-il confessé. Peu de temps après la scène, les deux protagonistes sont allés relayer les faits au commissariat de police, à cinq minutes d’intervalle chacun.

Les deux versions sont relativement semblables, à ceci près que le cycliste réfute toute volonté dans son chef d’agression envers le conducteur: "J’ai donné deux coups sur le toit de la voiture", a-t-il d’ailleurs précisé.

"Aucun dégât n’a été rapporté sur la voiture par les agents de police, qui ont pris des photos", a relevé le ministère public, lors de l’audience. Deux témoins ont assisté à la scène, mais un seul est formel, par peur de représailles: il apparaît que le deux-roues a été ceinturé, puis qu’il a reçu des coups de pied et de poing au sol, entraînant une interruption de travail de dix jours. "Monsieur minimise les coups qu’il a portés et a frappé pour des bêtises", a encore pointé la Procureure du Roi Brigitte Leroy.

La défense a mis en avant l’absence de casier judiciaire du prévenu ainsi que son jeune âge et une volonté de la part du cycliste de "chercher l’affrontement", afin de solliciter une suspension du prononcé, chose à laquelle le ministère public ne s’est pas opposé.

Jugement le 19 janvier.