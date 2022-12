En prison avec du cannabis en sa possession

"Ce n’est pas facile la prison. Mon compagnon de cellule s’était suicidé. C’est vrai que j’ai choisi la facilité mais ça m’a permis de m’évader", s’est-il défendu jeudi matin devant le tribunal correctionnel. "J’avais du mal à dormir, les médicaments ne suffisaient pas". Le prévenu dit avoir tout arrêté aujourd’hui, alors qu’il est enfermé à la prison de Marche, où il est occupé et où il travaille.

La substitute du Procureur du Roi, Brigitte Leroy, a rappelé qu’il était déjà poursuivi dans le cadre d’un important trafic de drogue et qu’il avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt dans ce cadre, en octobre 2021 pour son rôle présumé comme transporteur. Elle a requis à son encontre une peine de 6 mois de prison.

La défense, par la voix de Me Lionel Constant, a tenu à préciser que les conditions de détention à la prison de Huy étaient difficiles et que, concernant l’affaire en cours, il était bon de rappeler que celle-ci était toujours à l’instruction, et que son client bénéficiait donc toujours de la présomption d’innocence, "même s’il risque une peine importante pour cet autre dossier pour lequel il est en détention préventive depuis près d’un an et demi", a-t-il relevé. C’est pourquoi il réclame le sursis simple.

Jugement le 19 janvier.