Deux Hutoises récompensées par le prix A-M Lizin pour leur combat féministe

Créé en 2004 par Anne-Marie Lizin, ancienne bourgmestre de Huy, le prix Théroigne de Méricourt vise à récompenser une personnalité féminine ou une association qui œuvrent pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire de la Région wallonne. Pour ce cru 2022, Marie-Thèrèse Courtois et Georgette Mottet, deux Hutoises, figurent parmi les personnalités mises en lumière pour leur combat et leurs actions menées dans diverses associations telles que la Croix-Rouge, Soroptimist ou encore le Maillon Humanitaire. "C’est une fierté sans l’être, confie Georgette Mottet, greffière retraitée. Je suis très heureuse car c’est une certaine reconnaissance pour les actions qu’on mène ensemble avec Madame Courtois. Nous sommes actives dans différentes associations et à titre privé nous nous investissons également pour l’aide aux plus démunis. On a remarqué que le monde manquait de sympathie envers les plus malheureux. On essaye d’apporter notre pierre à l’édifice. Même si on veut en faire plus."