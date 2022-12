Des coups portés sur sa femme: une seule fois ou durant 2 ans ?

Menacées de mort ?

Néanmoins, c’est l’épisode du 4 mars qui a alimenté l’audience. Car une fois hospitalisée pour une plaie ouverte au cuir chevelu, une fracture ouverte au pied et des lésions diverses, elle avoue avoir été frappée à plusieurs reprises. De fin 2019 à mars 2022. De peur qu’elle le quitte, il la menaçait. Elle, mais aussi sa famille. "Il voulait nous enterrer (Ndlr: elle, sa mère et ses deux filles). Il voulait faire cramer la maison."

"Elle invente, commente le prévenu. J’étais en train de faire un terrassement." Seulement voilà. Sa mère, ses filles (dont l’une majeure s’est aussi constituée partie civile) ont rapporté diverses scènes de coups, des menaces. La plus petite, encore enfant, parle d’une maman "pleine de bleus". Pour le prévenu, tout a été arrangé entre elles. "Elles ont eu 15 jours pour se mettre d’accord." Il n’y a pas eu de plainte, mais elle a conservé un certificat médical ancien pour étayer ses dires.

Du côté du Ministère public, on met en lumière la gradation de la violence dans ce couple. Le prévenu prétextait un problème d’alcool et de médicament chez la victime. Mais lui aurait des condamnations pour port d’armes, tentative de meurtre, coups et blessures et prostitution. La Procureure de division requiert 30 mois est un sursis très partiel. Du côté de la défense, on souligne "un couple en perdition avec de la violence verbale de part et d’autres, une climat difficile, des crises de jalousie". Du moins dans le chef de son client. Le fait d’évoquer des faits antérieurs sur une longue période, "c’est une manière de régler ses comptes avec son passé". Il demande l’acquittement pour les menace et souligne les doutes pour les coups précédant la scène de mars 2022. Pour le reste, La défense sollicite le sursis le plus large possible avec conditions à respecter comme une formation de gestion de la violence.

Jugement le 11 janvier