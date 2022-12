Classes de neige plus chères et crise: Amay renonce à y envoyer ses écoliers

Les 7 classes de 5e et 6e primaires du réseau communal à Amay (6 écoles) n’iront pas skier à la montagne dans les Alpes françaises en mars 2023. Les familles concernées ont reçu un courrier de la Commune les avertissant officiellement de l’annulation des classes de neige. Sa justification ? Le taux minimum obligatoire de participation fixé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (90%) ne sera pas atteint. "On a présenté le voyage aux parents des élèves concernés début du mois d’octobre. Des réponses qui devaient nous parvenir dans le mois, une trentaine d’élèves sur les 140 inscrits en 5e et 6e primaires n’allaient pas partir, analyse Luc Huberty, l’échevin amaytois de l’Enseignement. La raison principale est financière avec la crise énergétique qui a un impact bien plus important qu’on ne le pense, et aussi dans des ménages à deux salaires. En plus, le coût par élève a augmenté. Il est de 570 € alors qu’on était à moins de 500 € il y a deux ans ! Enfin, il y a aussi un stress latent lié au Covid."