Un budget en déficit pour envoyer un signal à la Région et au fédéral

À Villers-le-Bouillet, on abordera l’année 2023 avec un exercice ordinaire en déficit de 87 000€, sur budget d’un peu plus de 10 millions d’euros. "Notre déficit est de 0,84%, détaille Marie Vandeuren (Écolo), échevine des Finances. On reste donc dans les clous, puisqu’une marge de 2% est tolérée en 2023."