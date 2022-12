Offrir un bout d’éolienne avec Vent d’enfan

Un cadeau original

Le principe est simple, avec un versement de 125 €, vous pouvez offrir une part de la coopérative à un proche, et ainsi participer au projet. "On cherche de nouveaux coopérateurs, et à l’approche de Noël, parfois nous n’avons pas d’idée de cadeau. Et ça, c’est un cadeau sympa, parce que c’est donner une raison à la transition énergétique. Là, c’est un peu original, pour ceux qui sont parfois blasés par les cadeaux", explique Françoise d’Arripe, la présidente de l’ASBL. Le cadeau aura la forme d’une boîte personnalisée, avec le prénom et le nom du destinataire. "La personne va recevoir un PDF qu’il va pouvoir imprimer. C’est une espèce d’origami, une fois qu’on l’a monté, ça permet d’obtenir une boîte, c’est vraiment personnalisé", explique Frédéric Blondiau, le concepteur informatique du cadeau.

Pour le futur

Les gains de la coopérative ont pour but de réinvestir dans des projets d’énergie renouvelable, mais pas que. "C’est un cadeau qui fera des petits puisque nous espérons pouvoir distribuer des dividendes d’ici 2 ou 3 ans", continue Françoise d’Arripe.

Et pas d’inquiétude, si vous souhaitez offrir ce cadeau aux plus jeunes, c’est également possible. "Si on veut offrir le cadeau à un mineur, il faut entrer les coordonnées du tuteur. La part est au nom du jeune, mais il est représenté au sein de coopérative par le tuteur jusqu’à ce qu’il soit majeur", explique Frédéric Blondiau. Ce cadeau peut donc être offert à tous les âges. "C’est vraiment tourné vers le futur. C’est un cadeau qui aura de l’impact", conclut la présidente.

Si vous souhaitez commander votre cadeau: https://ventdenfan.be/un-cadeau/