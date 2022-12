Faire face à la crise énergétique

Si le budget est aussi conséquent, c’est dû au fait que la Commune est consciente des difficultés rencontrées par les citoyens. "C’est un budget raisonnable compte tenu de la période que nous traversons, explique Nadine Heine, présidente du CPAS de Braives. Les finances des Braivois avaient déjà été mises à rudes épreuves par la pandémie mondiale. La crise énergétique est une nouvelle épine dans leur pied. Il faut veiller à les soutenir du mieux possible. Cette augmentation de 365 000 € doit également permettre d’anticiper les futures demandes d’aide qui risquent d’exploser avec l’augmentation des prix due à la guerre en Ukraine. Bien sûr, si la situation s’enlise et qu’on ne revient pas une situation économique plus vivable, une revue à la hausse de la dotation devra être envisagée."

Mauvaise gestion ?

Si la Commune finance désormais le CPAS à hauteur de 31% et que certains applaudissent l’effort financier réalisé, d’autres pointent du doigt la mauvaise gestion des finances du CPAS. "L’augmentation du budget n’est pas uniquement une conséquence de la crise, s’énerve Marc Foccroulle, membre du conseil communal. C’est avant tout dû au fait qu’on n’a pas voulu faire évoluer la part communale à un moment donné en utilisant comme prétexte qu’il y avait suffisamment de réserves. On a donc fait n’importe quoi avec les fonds de réserve du CPAS. Et désormais, il n’y en a plus. De mon point de vue, s’il y a des réserves, c’est justement pour faire face à des situations exceptionnelles, comme celle que nous vivons actuellement. Je trouve nécessaire de préciser que si la dotation communale est aussi importante, c’est parce que les caisses sont vides et qu’il faut les remplir."