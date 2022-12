Le budget 2023 met le Cœur de village sur les rails

Mardi, c’était au tour de la Commune de Wasseiges de voter son budget. Il s’inscrit dans la lignée de nombreux projets déjà évoqués par le passé, et qui devraient donc se concrétiser l’an prochain. "Les projets du plan PIC et PIMACI, ainsi que le Cœur de village représentent à eux seuls 70% du budget", précise Arnaud Cornet, l’échevin des Finances. Rappelez-vous: le projet Cœur de village concerne l’ancienne gare de Meeffe, qui pourrait ainsi devenir un espace de loisirs tout en conservant l’aspect "ferroviaire" du lieu. "Nous devions dans un premier temps d’abord obtenir les accords pour ces différents projets, ajoute l’échevin. C’est désormais le cas et c’est pourquoi le budget est si conséquent cette année." 1 650 000 euros environ sont en effet envisagés cette année, dont notamment plus ou moins 498 000 euros pour les plans PIC et PIMACI et 675 000 pour le Cœur de village de Meeffe.