À Oreye, des plantations en veux-tu, en voilà !

On pourrait se le dire: drôle de saison pour procéder à la plantation d’arbres. Et pourtant, comme l’explique le bourgmestre d’Oreye, "tout bois reprend racine vers le 25 novembre. Et en décembre, ce n’est pas encore trop tard." C’est pourquoi les ouvriers communaux ont procédé ces derniers jours à la plantation d’arbres et de haies un peu partout sur le territoire communal. "Ce n’est pas tout puisque d’autres seront encore plantés cette semaine, ajoute Jean-Marc Daerden. Notre ambition est de planter, fleurir, garnir la Commune. On a coupé beaucoup d’arbres à une certaine époque et on se rend compte aujourd’hui de leur utilité, et notamment des haies. On essaie de rattraper le coup."