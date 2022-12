740 panneaux photovoltaïques placés sur 13 bâtiments communaux

Déjà pleinement opérationnelles, ces installations développent une puissance de 300 kW, correspondant à 75% des consommations, et permettent une économie annuelle de 50 à 80 000 € et la diminution de production de CO2 (115 tonnes en moins). Deux autres installations sont encore prévues, dans les deux années qui viennent: 78 panneaux à l’école des Fagnes et entre 60 et 120 à celle de Hermalle (en fonction de prescriptions techniques de RESA). "Pour les Fagnes, c’est un dossier à 250 000 € environ, subsidié via l’appel à projets Ureba, détaille Philippe Lhomme, directeur de la RCA. Pour l’école de Hermalle, on a déjà aussi un accord pour un subside Ureba mais comme il s’agit d’un dossier à plus d’un million d’euros, on a fait une demande de complément de subside ailleurs, on attend…"

L’investissement pour les 740 panneaux s’élève à environ 250 000 €. Une somme prêtée par la RCA à la Commune, qui la lui remboursera en 15 ans "mais qui sera amortie dans les 2 à 4 ans, selon les installations: c’était donc vraiment indispensable et super efficace", commente Philippe Lhomme.

Le seul bâtiment communal qui n’a pas été visé par ce plan est celui de l’école Wauters, dans le centre d’Engis. C’est qu’il existe, à terme, un projet de rassemblement des implantations scolaires Wauters et Kessales "et que ce n’est pas un bâtiment gros consommateur d’énergie".