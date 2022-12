Villers-le-Bouillet: devenu impayable, le projet de maison rurale est temporairement mis de côté

Mais même si les finances communales ne sont pas à la fête, la Commune a tout de même prévu quelques projets dans le cadre de son budget extraordinaire, qui est chiffré à 1,7 million d’euros. "On va notamment se lancer dans la création de plaines de jeux dans la commune, avance Marie Vandeuren. On n’aura peut-être pas les quatre cette année, mais au moins deux."

D’autres travaux, plus urgents figurent également au programme. "On va réparer la toiture de la maison de quartier et celle de l’école de Vaux-Borset", continue l’échevine des Finances. Un montant d’un peu plus de 700 000 € est prévu pour réaliser différents travaux de voirie. "Cette somme reprend aussi l’étude mobilité (40 000 €) qui a pour but de permettre aux piétons et aux cyclistes d’aller d’un village à l’autre en toute sécurité." Concernant l’égouttage, un montant de 300 000€ est prévu.

Enfin, la Commune de Villers-le-Bouillet va profiter de gros subsides de la Région wallonne pour construire une crèche de 21 places, faire des travaux d’isolation sur l’école de Villers-le-Bouillet dans le cadre de l’appel à projets UREBA et aménager le cœur de village de Fize. "Ces projets ne sont pas encore budgétisés, mais on est contents de pouvoir les réaliser car ils répondent à de réels besoins de la Commune", termine Marie Vandeuren.