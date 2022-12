78 jours après son arrêt cardiaque, le volleyeur Martin Perin a rejoué avec Maaseik (vidéo)

"Back to business 78 days later (retour aux affaires 78 jours plus tard)", a commenté le principal intéressé sur ses réseaux sociaux après la rencontre. Nul doute que tout le clan Perin, qui n’a cessé d'être à ses côtés depuis son accident, devait être aux anges.

Une sacrée revanche sur la vie, lui qui évolue désormais avec un défibrillateur implanté sous la peau. Martin Perin voit donc enfin le bout du tunnel et c’est tout le volley belge qui se frotte les mains.