Nos institutions subsidiées pour leur rénovation énergétique

À Huy, plusieurs institutions font également partie des bons élèves avec 958 000 € pour le collèges Saint-Quirin, 486 000 € pour Don Bosco et 569 000 € pour la bibliothèque communale. "Je me réjouis de ces annonces. Cela permettra d’améliorer le confort des étudiants hutois, confie Adrien Housiaux, échevin de l’Enseignement et de l’Environnement. À Huy, nous menons depuis plusieurs années une politique globale pour transformer nos bâtiments historiques vers des bâtis plus efficients afin de relever les défis en termes de consommations énergétiques. En ce qui concerne la bibliothèque communale, les travaux consisteront à l’isoler. Ce sera sur l’enveloppe globale de la rénovation."

Rénover l’école et le hall sportif de Fallais

À Braives, la nouvelle est accueillie comme une bonne surprise. "On ne s’y attendait pas. C’est un beau cadeau de fin d’année, sourit Pol Guillaume, le bourgmestre. C’est une excellente nouvelle car nous comptions énormément sur cette aide pour rénover la maison des sans-abri, l’école et le hall des sports de Fallais, Pour la rénovation de la maison Linsmeau, nous avions au départ pensé l’isoler par l’intérieur mais nous allions perdre trop de place au niveau des logements. On a donc finalement opté pour une rénovation au niveau de la façade et du toit. C’est un projet social qui nous tient à cœur et il est important de pouvoir équiper et apporter du confort aux personnes les plus démunies. Quant au hall des sports et à l’école, il s’agit de nos plus grosses infrastructures communales. Le centre sportif est un bâtiment de 30 ans et il a besoin d’un coup de neuf pour correspondre aux réalités et aux enjeux énergétiques actuels. On améliorera ainsi la qualité de vie des utilisateurs mais aussi des élèves de l’école." Braives, comme d’autres Communes, a ainsi plus que jamais bien compris l’importance de la transition énergétique. Et l’enveloppe de 673 000 € devrait l’encourager sur le chemin du changement.