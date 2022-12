Des chiffres qui fâchent

Les finances communales se portent bien mais ça pourrait être mieux. " La dotation à la zone de police ne cesse d’augmenter, souligne Manu Douette. Le fédéral prend des mesures pour protéger les policiers. C’est une très bonne chose. Mais derrière, c’est nous qui devons payer. " Résultat des courses, par rapport à 2022, la dotation va augmenter de 4%, ce qui représente 100 000€. " Et encore, ça, c’est dans le meilleur des cas. Il est possible que l’augmentation grimpe à 7%. Il est vraiment important de trouver des solutions car nos dépenses explosent. C’est de ce côté-là que le système va craquer. " Du côté des recettes, la dotation du Fonds des Communes ne met pas non plus en joie le collège communal. " Le mode de calcul de cette dotation est incohérent, avance Olivier Leclercq. Par rapport aux Communes qui font partie du même cluster que nous (NDLR: les " petites villes bien équipées en milieu rural "), nous percevons en moyenne 88 € en moins par habitant. À l’échelle de la population hannutoise, ça représente 1,5 million d’euros. C’est un montant important qui nous file entre les doigts. "