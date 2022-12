”Apprenez le wallon en moins de 2“: nos vidéos tuto pour apprendre à parler le wallon

Il y a peu, le septuagénaire frappait à la porte de la rédaction de L’Avenir Huy-Waremme avec l’envie de défendre le wallon, d’en faire la promotion dans nos colonnes. Et on lui a proposé des capsules vidéo puisqu’avant tout, le wallon est une langue parlée. “Je pensais plutôt à l’écrit mais j’ai été séduit par l’idée de capsules vidéo, explique-t-il aujourd’hui. C’est une bonne idée, même si je dois être plus aguerri devant la caméra et… avoir un prompteur. ”

Le résultat ? Des capsules vidéo d’une minute trente à deux minutes intitulées “Apprenez le wallon en moins de 2”. Guy Tirtiaux vous y explique, en face caméra, une phrase en wallon. Son origine, la façon de l’écrire, sa signification aussi. Ensuite ? Vous n’aurez plus qu’à la replacer en pleine conversation avec vos proches, vos amis. À coup sûr de quoi leur en boucher un coin…

Dans notre vidéo ci-dessous, découvrez notre première capsule “Apprenez le wallon en moins de 2” :

Où tourner ces capsules vidéo ?

Le tout était aussi de trouver l’endroit idéal où tourner ces vidéos. Dans un endroit sympa, un lieu où on cause encore actuellement wallon. Et là directement, on a pensé au café “Chez Ruelle” à Marchin. Un café comme autrefois, qui attire les gens du village mais aussi ceux de passage.

Un coup de fil passé à Jean-Pol Ruelle, le maître des lieux, et directement, il ouvrait la porte de son bistrot de village à notre nouvelle rubrique. “J’ai grandi dans une famille où on parlait wallon. Ma grand-mère vivait avec nous et les soirées, on les passait autour du poêle crapaud à jouer et à parler wallon. ”

Le Marchinois à aujourd’hui une vingtaine de livres en wallon et dans sa clientèle, des anciens avec lesquels il échange en wallon. Lorsqu’on lui a soumis l’idée de nos capsules, il a embrayé. Enchanté d’accueillir le tournage mais aussi heureux qu’on associe le wallon et son café, qui va fêter ses 100 ans dès le réveillon de Nouvel an. Il le fêtera d’ailleurs avec ses clients et échangera certainement en wallon.

“Le wallon est une langue savoureuse, très imagée”

Guy Tirtiaux aime le wallon. Il le parle, il l’écrit, il le joue sur les planches. Mais aussi, il le transmet. Le Claviérois poursuit sa volonté de défendre le wallon.

Le wallon, c’est sa passion. Il cause wallon à tout qui est prêt à l’écouter, à échanger. Guy Tirtiaux, d’Ocquier, est désormais aussi “passeur”. Cette passion pour le wallon, il tente de la transmettre aux plus jeunes. Découvrir le wallon, ses règles de grammaire et d’orthographe, ses nuances, il adore. “Mes grands-parents parlaient le wallon. On écoutait les soirées en wallon à la radio. J’avais alors 8 ans. Je l’ai compris très tôt, explique-t-il aujourd’hui. Le wallon, c’est la langue de nos aïeux et on le parlait encore il y a peu. Il y a une citation qui dit que le wallon, c’est du bas latin venu à pied du fond des âges. ”

Lorsque Guy Tirtiaux, qui était originaire de Sinsin, est venu s’installer à Ocquier, il y a découvert un autre wallon. Ce wallon liégeois que ses oreilles ont adopté rapidement. “J’ai créé des spectacles en wallon, je me suis mis à écrire en wallon. ” Mais aussi à jouer car Il fait ainsi partie des fondateurs de la troupe “Lès Cis D’Ocquir” qui propose quatre représentations chaque année, dans un répertoire comique. Il a aussi rejoint la troupe de Bois-et-Borsu “Li qwètrin, me ake” qui, chaque année, se produit devant plus de 1000 personnes sur une dizaine de dates.

Guy Tirtiaux est un ardent défenseur du wallon. Simplement parce qu’il ne veut pas le voir mourir. Ce dialecte est “une langue savoureuse, très imagée, qui utilise de nombreux dictons et proverbes basés sur l’observation des gens, de la nature. C’est tellement plaisant d’écouter du wallon, de le parler. ” D’ailleurs, le Claviérois n’hésite jamais à le parler avec son petit-fils de 10 ans. Et il ajoute : “Si on ne fait rien, le wallon ne résistera pas. J’ai la faiblesse de croire qu’avec un petit effort, on peut le lire et l’écrire. Et c’est ça mon but. C’est peut-être utopique, je n’en sais rien. ” C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il enseigne aussi le wallon à des enfants mais aussi à des adultes déjà convaincus. “Je leur conseille de servir de relais, d’aller vers leurs enfants et leurs petits-enfants. ” La raison pour laquelle aussi, il fait la promotion du wallon sur sa page Facebook.