Un salon aux saveurs envoûtantes

Des produits locaux et une bonne cause

Pour Romaniello Andrea, l’objectif est de promouvoir des produits de qualité mais pas seulement. "Une grande partie des bénéfices sont reversés à l’Athénée. L’an passé, on a pu offrir des modules aux maternelles. Cette année, les dons seront reversés à l’internat de l’école. Le reste des profits sont utilisés pour partir à la recherche de nouveaux produits, que ça soit pour le vin dans le sud de la France ou dans des salons en Belgique. On est une bande de passionnés toujours en quête de la petite pépite à faire découvrir aux gens. Outre le vin français, on propose des produits provenant d’artisans saint-georgiens comme du miel, du gin, de la terrine de canard et j’en passe… Il y en a pour tous les goûts."

Josette, l’inconditionnelle

Fidèle parmi les fidèles, Josette Marx ne boudait pas son plaisir. "Je viens chaque année depuis sept ans. J’ai passé un bon moment, l’ambiance est agréable. J’ai acheté des bouteilles de vin et de la terrine de canard. Les produits sont bons et le rapport qualité-prix est très intéressant."