Noël Ensemble revient et s’annonce exceptionnel

Avec Mickey et Minnie

Après deux ans d’arrêt suite au Covid, tous les bénévoles sont très heureux d’annoncer que ce samedi 24 décembre est le soir du retour du réveillon de Noël Ensemble. "Cette année, nous sommes plus motivés que jamais !", s’exclame le président. Que ce soit les enfants, les adultes, les dames, les hommes, tous repartiront du gymnase communal d’Amay des étoiles plein les yeux, le cœur réchauffé et les bras remplis de cadeaux. "Suite à cet arrêt de deux ans, l’édition 2022 sera exceptionnelle", se réjouit Simon. Les festivités débuteront dès l’entrée puisque c’est Mickey et Minnie qui accueilleront les convives. Entièrement servi à table, le repas sera composé d’un apéritif, d’un potage, d’un plat principal et d’un dessert. La soirée sera belle et longue. Le temps d’un soir, le gymnase communal sera transformé en une véritable boîte à bonheur.

Le Père Noël viendra

"Le Père Noël sera de passage avec de nombreux et beaux cadeaux." De plus, des sachets remplis de gadgets ont été confectionnés et seront offerts. "À l’entrée, chaque personne recevra un billet de tombola avec de beaux lots à la clef."

Pour la première fois, un coin "donnerie" sera également mis en place. "Avec des objets de décoration ; des jouets de seconde main et des vêtements neufs pour dames et hommes." Afin que tous les participants se souviennent de cette magnifique soirée, les bénévoles de l’ASBL ont loué un photomaton. Carl Valentin, un magicien, se produira sur la scène, tout comme le "Melito’s Show" qui prévoit des chansons de Noël et de la variété française.

Pour ceux qui n’ont pas de moyens de locomotion pour rejoindre le gymnase communal, pas de souci, "nous irons les chercher et les ramener à domicile."

Noël Ensemble. Le 24 décembre. Les portes du gymnase s’ouvriront à 18h. Prix: 10 €. Réservations: 0472/40 35 07.