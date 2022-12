Un Noël plus solidaire que jamais

Aurélie Van Keerberghen, échevine de la Jeunesse et de la Solidarité, ne cache pas sa satisfaction quant à la réussite de la collecte. "En cette période de crise, les gens se montrent encore plus généreux qu’à l’accoutumée, embraye l’investigatrice du projet. Il y a une réelle prise de conscience au sein de la population. La solidarité s’installe de plus en plus dans les mœurs et les mentalités évoluent. L’ensemble des jouets et des denrées sera récupéré par les associations locales: Hesbicœur, la Croix Rouge de Waremme et l’équipe d’entraide. Les dons viendront compléter les colis distribués lors d’une action de Noël organisée conjointement par les trois organismes."

Une prise de conscience collective

Le sort des démunis n’est plus ignoré par la population. C’est le constat que dresse Emmanuelle Derick, présente dès le lancement du projet il y a huit ans. "Les gens se rendent compte qu’il y a des situations bien pires que la leur, explique l’animatrice au conseil des enfants. Ils savent qu’ils peuvent se séparer de ce dont ils n’ont plus besoin. Avant, on donnait pour donner. Désormais, il y a une réelle démarche de solidarité dans les dons. Certains brocanteurs nous expliquent qu’ils préfèrent donner leurs objets plutôt que de les vendre. La crise touche tout le monde et chacun, avec les ressources dont il dispose, se donne les moyens de venir en aide aux nécessiteux. L’entraide s’installe de plus en plus dans les mentalités."