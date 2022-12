Six mois pour avoir volé des bouteilles d’alcool

C’est le 17 octobre dernier que la police est appelée à intervenir au magasin Colruyt de Ben-Ahin. Là, un Amaytois né en 1982 a été intercepté dans le cadre d’un vol à l’étalage. Il s’apprêtait à embarquer 7 bouteilles de whisky sans payer et a été arrêté par l’agent de surveillance alors qu’il passait à la caisse. Ce n’est pas la première fois que l’individu éveillait les soupçons. Le 13 octobre, soit 4 jours plus tôt, il embarquait 6 bouteilles d’alcool, et le 26 septembre, il s’est emparé d’un sac à dos au Dreamland, situé non loin de là. Pour ce vol, le montant du préjudice n’a pu être déterminé.