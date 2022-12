Le budget extraordinaire triple

Un budget stable malgré les crises

En sa qualité d’échevine des finances, Huguette Comijn-Buttiens tend à rassurer quant aux craintes survenues à la suite de la pandémie de Covid-19. "La situation liée au Covid-19 est derrière nous, se félicite l’échevine. Si la conjoncture a été par moments compliquée à gérer, il est évident que la situation s’est nettement améliorée et nous a permis de revenir à une situation plus vivable. Depuis lors, un nouveau fléau s’est abattu sur nos têtes avec la guerre en Ukraine qui met toutes les populations en difficulté et plonge la société dans une nouvelle crise économique. Nos communes sont durement touchées et l’équilibre de leur budget est mis à mal. Si Verlaine n’est pas épargnée par l’explosion des prix énergétiques, il est rassurant de constater que notre budget est stable. Le budget est équilibré entre les dépenses et les recettes."

Ambition mais prudence

Si la situation est sécurisante, Huguette Comijn-Buttiens appelle à la prudence pour le bien-être des Verlainois en dépit d’une année 2023 qui se veut ambitieuse. "Le budget prévu pour les investissements est plus de trois fois supérieur à celui de 2022, passant de 917 643 € à 3 404 257 €. Attention que certains investissements seront dépendants de l’obtention de subsides et donc, il y a encore beaucoup de points d’interrogation. Il est également nécessaire de signaler que ces dernières années toutes les initiatives de Verlaine ont été financées via notre fonds de réserve. Cette année, nous avons eu recours à un emprunt, ce qui n’était plus arrivé depuis 4 ans. Il est donc évident que si la situation s’annonce prometteuse, il faut rester vigilant pour ne pas se brûler les ailes", termine Huguette Comijn-Buttiens qui a évoqué, parmi les projets inscrits à l’extraordinaire 2023, la création d’une crèche (1,5 million d’euros) et la deuxième moitié du passage de l’éclairage public en LED (425 000 €).