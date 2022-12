Ils vident les verres et… les voitures

Cette soirée, le plus jeune (né en 2004) ne s’en souvient pas. Il ne se rappelle même pas de son interpellation. Son grand frère, qui avoue "avoir un gros problème avec l’alcool" est un rien plus précis. Il évoque leur départ à pied d’un café de Hannut pour rentrer chez eux. Une "promenade" qui, quasi à son terme, a dégénéré. C’est ainsi que des tablettes, un dosimètre, des PC portables et une boîte contenant des pièces ont (entre autres) été volés. C’est un voisin d’un préjudicié qui va voir le manège et appeler la police.

75 heures de travail

Comme le souligne la Procureure de Division Brigitte Leroy, la police va les retrouver assez rapidement avec, sur eux, certains des objets volés. Interrogés, les deux frères informent les policiers sur les lieux où des objets ont été dissimulés. Si le cadet n’a pas d’antécédent, son grand frère a déjà été condamné pour des faits similaires en 2021. Une peine de 75 heures de travail est requise pour chacun (ou six mois en cas de non-exécution).

« Mineurs en danger »

Du côté de la défense, on pointe du doigt une "situation familiale globale" où le père biologique a été interné à l’établissement de défense sociale de Paifve parce qu’il a voulu mettre le feu à l’habitation familiale. Les deux jeunes ont été signalés comme "mineurs en danger". L’un a été suivi par le SPJ (Service de Protection de la Jeunesse), l’autre par le SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse). La mère a d’ailleurs fini par quitter le foyer, laissant les ados à son nouveau compagnon.

Depuis les faits, le plus âgé a arrêté de boire et trouvé un travail. Le conseil des deux jeunes sollicite, à titre principal, la suspension probatoire du prononcé.

Jugement le 18 janvier 2023