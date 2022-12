Il a vendu des pacsons à la Saint-Nicolas des étudiants

Le jeune homme doit désormais répondre de vente et de détention de stupéfiant entre le 6 et le 22 novembre dernier. Une prévention qui, comme le souligne le président Maglioni, est passible d’une amende de 8 000 €. Interrogé, le jeune homme reconnaît les faits. Il permet même à la Procureure de division d’allonger la période infractionnelle de 3 semaines supplémentaires.

"J’étais consommateur depuis un an et demi, deux ans, explique-t-il. Comme pas mal de gens arrivent à le faire, j’ai commencé à vendre." Durant 5 semaines et non deux et sans doute un peu plus de deux à dix grammes. Une visite domiciliaire a permis de mettre la main sur deux balances de précision et des traces de consommation. On constate que le GSM saisi est actif depuis un jour. Mais il contient suffisamment d’indices que pour conforter la vente.

« Le stress des parents »

La Procureure de division Brigitte Leroy qualifie la réaction du jeune homme de "stupide. Il vit chez sa maman avec ses frère et sœur. Il n’a rien à payer. Il a de l’argent de poche. Je ne peux imaginer le stress des parents de savoir leur fils devant un tribunal". Elle requiert une peine de travail ou une peine de probation autonome avec des conditions à respecter. Elle sollicite également la saisie de la marchandise, des 170 €, du matériel récolté lors de la visite et du GSM.

Pour Me De Samblanx, il s’agit d' "une erreur de jeunesse. La famille a pris conscience de la situation, explique-t-il. Un suivi médico-psychologique a été mis en place". Son client a émis des regrets et s’est montré collaborant. Il sollicite, à titre principal, la suspension probatoire du prononcé.

Parmi les conditions à respecter: poursuivre le suivi, arrêter sa consommation et trouver un travail.

Jugement le 18 janvier 2023.