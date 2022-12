Guidé par la MJ, saint Nicolas était en visite à Huccorgne

Le vent froid balayait les hauteurs de Huccorgne ce dimanche matin. Elodie et Manon sont sorties de leur maison tenant dans leurs bras les petits jumeaux Adèle et Victor âgés de 2,5 ans. Adèle pleure un peu, mais très vite elle tend la main à saint Nicolas accompagné de père Fouettard. Le grand saint distribue un gros sachet de friandises aux deux bambins. "J’ai déjà vu saint Nicolas hier", dit la petite Adèle. Cette tournée de saint Nicolas dans le village est organisée par la Maison des jeunes de Huccorgne depuis une dizaine d’années maintenant. Et elle est toujours un moment très attendu et apprécié comme le disent Elodie et Manon. "Nous sommes des nouvelles habitantes dans le village. Cette visite de saint Nicolas est vraiment une chouette initiative de la part des jeunes."