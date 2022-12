Des étoiles à la table du Lucana pour ses 20 ans

C’est avec son épouse Isabelle que Gianni a ouvert sa propre maison, après avoir tenu pendant vingt ans la Carafe d’or, la seconde adresse de cette famille passionnée de cuisine et de restauration.

Un livre qui voyage

Une cinquantaine de recettes "faciles" sont proposées dans l’ouvrage. Des recettes de famille, des recettes de Lucana, mais aussi des souvenirs et des voyages, à la découverte de producteurs. "Le but était de parler de l’histoire de la famille, mais pas que", a expliqué lundi soir le restaurateur, avec une certaine émotion. L’ouvrage raconte aussi plusieurs voyages faits par l’auteur et journaliste gastronomique, René Sépul, également administrateur de la maison d’édition Sh-op Editions, en Campanie et en Sicile. La couverture a été réalisée par un artiste de Turin. "C’est un livre auquel j’ai pensé il y a dix ans mais ça ne s’est pas réalisé. Le courant n’est pas passé avec la personne avec laquelle je voulais l’écrire, et je pense que je n’avais pas la maturité pour le faire", a-t-il confié.

Peut-on s’attendre désormais à une évolution de la carte ? "On est dans un esprit de continuité, confie Gianni Caruso. Je l’ai expliqué dans mon livre. La cuisine, c’est vivre des émotions, c’est surtout ça qui est important pour moi."

Le livre La Cucina da Gianni est lié à un autre ouvrage en cours d’écriture qui présentera le trajet et l’activité de familles italiennes arrivées en Belgique après-guerre, et aujourd’hui actives dans le secteur de l’alimentation au sens large (importateurs de produits, restaurateurs,…).

Le livre est disponible au prix de 35 euros.