De la cocaïne et des obus découverts au domicile d’un Hutois

Le premier prévenu n’est pas là pour s’expliquer. Le second avoue sans encombre mais ne voit pas le problème. "C’était des armes que mon voisin conservait dans son armoire, explique-t-il. On me les a données." Une vingtaine de munitions, deux obus, une tête d’obus et des cartouches ont ainsi atterri chez ce Hutois qui ignorait qu’il fallait un permis pour les détenir. Il les a remis sans opposer de résistance, à la police.

Malgré ses 17 condamnations en roulage, le Parquet ne s’oppose pas à ce qu’il effectue une peine de travail de 46 heures. Le cas de son ami, absent à l’audience, est semble-t-il plus préoccupant. Lors de son interpellation le 16 décembre 2021, le cocaïnomane a avoué revendre depuis environ six mois, soit entre juin et décembre 2021. Période qui correspond à la perte de son emploi.

12 000 € de cocaïne par mois

Et de fait, il lui faut des rentrées, si on se réfère aux propos de la Procureure de division. "Il a besoin de 12 000 € par mois. Ses deux GSM contiennent quelque 37 000 échanges." Libéré le lendemain sous conditions, il est réentendu en juin dernier. Et là, il avoue clairement n’avoir respecté aucune des conditions qui lui ont été imposées. Le Parquet demande à ce que la période infractionnelle se prolonge jusqu’en juin 2022.

Outre la confiscation du véhicule (qui appartient au collectionneur d’armes), Mme Brigitte Leroy, Procureure de division, requiert la saisie des GSM, de l’argent (une centaine d’euros) trouvés durant le contrôle. Elle requiert aussi 15 mois de prison ferme. Une peine qui, dans le cas de ce prévenu, sera prononcée par défaut.

Jugement le 18 janvier.