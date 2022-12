Panneau illégal: Hubert Jonet gronde

Le bourgmestre de Verlaine reprend ensuite la parole pour expliquer qu’on ne peut pas en faire à sa guise et qu’il y a un processus à suivre. "On ne peut pas faire n’importe quoi, explique Hubert Jonet. Il faut faire une demande à la SPW, le Service public wallon, de la mobilité qui étudie la requête et mandate un spécialiste qui se rend sur place. C’est une fois que tout est vérifié et qu’on a l’aval de la Région qu’on peut procéder à une modification de la signalisation de la voirie." Le message est passé et a le mérite d’être clair.