Pour Écolo, le chantier doit être reporté

D’autant que les chantiers se multiplient et que l’histoire se répète. "Nous soutenons bien sûr les travaux de voirie essentiels à l’aménagement de notre ville, mais nous demandons la prise en compte des aspects économiques, sociaux et sociétaux dans la planification de ces travaux et non pas uniquement des aspects techniques, ajoute la conseillère Écolo. Ce n’est pas la première fois qu’il y a des soucis en termes de planning et de circulation. Systématiquement, les annonces sont faites en dernière minute via les réseaux sociaux de la Ville, sans concertation réelle avec les Hutois et les commerçants qui se retrouvent mis devant le fait accompli. Il faut changer cela."