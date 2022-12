La Commune d’Amay ambitionne de créer une crèche de 21 places à l’école d’Ampsin

Il n’est pas toujours facile pour une maman enceinte de trouver une place dans une structure d’accueil pour son futur bébé. Les Amaytoises n’échappent pas à cette réalité. D’où la volonté du collège d’introduire une candidature au Plan cigogne +5200 afin d’obtenir les subsides nécessaires à la création d’une crèche. C’est la déclaration d’intention avec laquelle l’échevine Stéphanie Caprasse (Écolo) est venue au conseil communal, ce lundi. "L’idée est de créer une crèche de 21 places dans le bâtiment des maternelles à l’école d’Ampsin, a-t-elle partagé. Ce choix de lieu correspond aux différents critères d’éligibilité au Plan cigogne + 5200 qui impose notamment une accessibilité via les transports en commun et par une mobilité douce, l’existence de places de parkings et la présence d’une école à proximité. En l’occurrence, on estime que ce projet peut être une bonne opportunité pour aider l’école d’Ampsin qui est en perte de vitesse. On avait dans un premier temps pensé aux Mirlondaines, mais ce sera un projet soutenant pour l’école d’Ampsin."