Au marché des artisans avec son éco-vannerie

Les Plaisirs de Noël à Huy, événement chapeauté par Lambert Wery et son ASBL Couleur extrême, c’est jusqu’au 8 janvier avec, en marge de la piste de rollers et de son marché de Noël attenant, plusieurs autres petites activités. Dont le marché des artisans, accessible deux week-ends sous chapiteau chauffé sur la place Verte. Bijoux artisanaux, produits de bouche, livres ou autres objets de fabrication artisanale sont là pour donner des idées de cadeaux qui viendront peut-être orner le sapin de Noël familial. Le maître mot, ici, c’est le travail de l’artisan, quel qu’il soit. À pointer pour son originalité, celui d’Isabelle Lalune, Hutoise passionnée d’éco-vannerie. Sur son étal, des couronnes à sept branches, des bougeoirs, des étoiles et autres objets tissés à partir de papier journaux ou de magazines. Tout est parti de son envie de créer une boîte précieuse pour conserver la correspondance de ses enfants. "Il fallait quelque chose de solide et qui tienne par lui-même, confie la Hutoise. À force de chercher, je suis tombée sur l’éco-vannerie."