Route, bassin d’orage, espace vert, convivialité…

Il serait faux de penser que la société Prologe pourra développer le lotissement des Jardins à sa guise. Le permis d’urbanisme accordé initialement à Vlasimmo en 2017 prévoit uniquement des bâtiments unifamiliaux essentiellement répartis dans du logement jointif (semi et double mitoyens) et quelques maisons 4 façades. Aussi, il est assorti de différentes charges d’urbanisme à respecter. Figurent notamment la création d’une voirie, de trois zones de convivialité, d’une zone d’espace vert, de deux zones d’équipements communautaires (jeux) et la réalisation d’un bassin d’orage tout en dessous du site. "En résumé, tout ce qui est caractéristique de ce genre de lotissement, évoque Jean-François Ravone, l’actuel échevin de l’Urbanisme qui ne faisait pas partie de la majorité (Ensemble) à l’époque de la délivrance du permis. Toutes ces charges ont fait l’objet d’un cautionnement pour que le promoteur mette les fonds nécessaires sur un compte bancaire bloqué afin, qu’au cas où il ne réaliserait pas ces travaux, la Commune de Villers-le-Bouillet puisse les faire à sa place."