Cyberattaque au CHC: le site web toujours en maintenance

Cette nouvelle attaque montre l’intérêt toujours plus important que constituent les hôpitaux belges, ou même étrangers, pour les pirates informatiques. Les établissements hospitaliers sont, en effet, des institutions gérant un grand flux de données confidentielles et sensibles. Ce qui explique pourquoi le secteur de la santé fait partie des domaines privilégiés par les cybercriminels. Le problème d’internet n’est toujours pas réglé pour les 6 000 collaborateurs du groupe et pour les milliers d’internautes qui veulent surfer sur leur site. Par mesure de précaution, les connexions vers l’extérieur ont été coupées – le site www.chc.be et le portail auquel se connectent les médecins généralistes ne sont pour l’instant pas disponibles. Le site web du groupe affiche ainsi encore “en maintenance”. À l’heure actuelle, le Groupe Santé CHC se trouve “ toujours dans la phase de confinement” de son système informatique. Sans doute encore pour plusieurs semaines. “Aucun système n’a été mis à mal et ne nécessite donc d’être remis en place”, précise le porte-parole. Même si elle a engendré certaines lenteurs ou perturbations, cette cyberattaque n’a, à ce stade, pas entravé le fonctionnement du système informatique. Réseaux, serveurs, applications continuent de tourner. La continuité et la sécurité des soins aux patients restent assurées – la prise de rendez-vous se fait seulement par téléphone. “La réouverture vers l’extérieur se fera progressivement, moyennant un filtrage et une sécurisation de ce que nous rouvrons au fil de notre analyse et du travail de notre service informatique.” Les motivations de ces hackers d’établissements de santé demeurent cependant floues. "Nous ne savons pas de qui émane la cyberattaque. Il n’y a pas eu de demande de rançon, l’attaque ayant échoué" Une plainte a été déposée auprès de la Federal Computer Crime Unit (FCCU) de la police fédérale “et nous coopérons pleinement” avec celle-ci, où une enquête a été ouverte. En mai 2022, l’intercommunale de soins de santé Vivalia, implantée en province de Luxembourg, avait été victime d’une cyberattaque de grande ampleur.