Zunicprix pour rendre accessible l’art

Rendre accessible la culture à un plus grand nombre de personnes: c’est là l’idée imaginée par Jacques Putman dans les années soixante et septante avec son concept des "Suites Prisunic" désormais repris par le centre culturel avec la fondation Bolly-Charlier à la galerie Juvénal de Huy. "L’idée était de reproduire les œuvres d’artistes connus et de les revendre à 100 francs français dans les magasins Prisunic", indique Claudy Jalet, bénévole.