Le cafetier orétois « Bader » sert la meilleure Jupiler (vidéo)

« Je sers des bières depuis mes 8 ou 9 ans »

Une agréable surprise pour Patrick Ryckmans, dit "Bader", le tenancier du bar depuis 19 ans. "Je ne m’y attendais absolument pas, embraye sourire aux lèvres le propriétaire. Un après-midi, de nouveaux clients ont débarqué pour boire une bière, le courant est bien passé et ils sont repassés à plusieurs reprises. Puis un beau jour, ils sont venus m’annoncer que j’avais remporté la “chope d’or”. C’est génial de décrocher un tel prix après autant d’années. Ça récompense 19 années de travail jalonnées de beaux moments mais aussi de galères."

Si "Bader" a été surpris de remporter la récompense, il est conscient que sa bière est meilleure que dans d’autres établissements. Pour lui, il n’y a pas de secret. "Si une bière a un mauvais goût, c’est dû à un manque d’hygiène. Il n’y a pas de recette miracle. Je sers des bières depuis que j’ai 8 ou 9 ans et je l’ai toujours fait avec passion et rigueur. Entre l’entretien régulier de la plomberie et le nettoyage intensif des verres, ça demande beaucoup de savoir-faire. Une bière, c’est le produit phare d’un café alors le minimum, c’est de s’assurer qu’elle soit la meilleure possible."

Des propos appuyés par Jean-Claude, un des "vieux meubles" de l’Escale. "On vient ici parce que la bière est meilleure que dans les autres bars. Je ne sais pas vraiment comment l’expliquer mais la bière a un meilleur goût. Personnellement, je crois que ce qui différencie la bière de l’Escale de certains cafés, c’est l’amour du métier."

Le Graal avant la fin ?

Si Patrick Ryckmans se réjouit de cette "chope d’or", couronnant près de 20 ans de métier, l’heure de la retraite avance tout doucement. "J’ai pas mal de problèmes de santé qui me poussent à envisager de revendre, explique le gérant. Entre les soucis de santé et l’explosion des factures énergétiques, ça devient compliqué. L’horeca n’a jamais été un milieu facile mais avec tous les bâtons qu’on nous met dans les roues, ça devient invivable. Ce n’est pas pour rien qu’on est le dernier café à Oreye. On a la chance de pouvoir s’appuyer sur une clientèle fidèle mais si rien ne change, c’est la mort des cafés de village."

Que les Orétois ne paniquent pas, il n’est pas question pour Patrick de laisser les clés de la boutique pour tout de suite et à n’importe qui. "Je pense passer le flambeau d’ici 4 ou 5 ans mais à certaines conditions. Je veux quelqu’un qui partage les mêmes valeurs que les nôtres et qui puisse poursuivre les traditions déjà en place."

D’ici là, de nombreuses Jupiler seront bues entre les murs de l’emblématique café. Et les amateurs de bières ne s’y trompent, c’est à l’Escale qu’elle est la meilleure.