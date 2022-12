Village de Noël: y a de la nouveauté

Nouveauté: le marché artisanal

Pour cette édition, les organisateurs ont décidé de changer quelque peu le programme. "Cette année, nous avons décidé d’exporter un petit peu le village de Noël vers un marché de Noël des artisans, qui se déroulera à la salle du Métropole. Avant, nous n’utilisions pas cette salle-là, on se concentrait sur la place. Dimanche de 10h à 18h, nous allons accueillir 25 artisans qui vont faire un marché de Noël couvert."

Évidemment, le village avec ses chalets sur la place du Roi Albert Ier reste le point majeur de ces festivités de Noël, car il sera ouvert durant les quatre jours. Mais le marché artisanal ne sera pas en reste de bonnes surprises. "Ce sont des artisans locaux pour la plupart. Il y aura un peu de tout, des confections, des bijoux… Tous les produits présentés seront vraiment artisanaux, c’est axé là-dessus."

Au niveau du petit-déjeuner organisé le vendredi matin, il y a également du changement. "Avant notre chapiteau était sur la dolomie place du Roi Albert Ier, mais nous ne disposons plus de ce chapiteau. Nous ne pouvons pas accueillir les gens dans un local. Néanmoins, nous allons distribuer des petits-déjeuners dans le hall du RSIH."

Visite du père Noël

Plusieurs lieux seront donc ouverts au public pour ces quatre jours du village de Noël de Waremme: la place du Roi Albert Ier (avec les chalets horeca pendant 4 jours), la salle Métropole (avec différentes activités vendredi et samedi), le marché artisanal (dimanche) et enfin le Centre d’informations dans le hall du RSIH (qui verra aussi plusieurs activités naître durant certains jours). La salle du Métropole étant louée pour plusieurs jours, les organisateurs en profitent pour l’utiliser au maximum, afin d’organiser des activités pour tous les âges. "Vendredi, un goûter dansant pour les seniors se déroulera dans l’après-midi. Samedi, ce sera une journée dédiée aux enfants. À partir de 13h, le père Noël, en visite à Waremme, les accueillera en distribuant des sachets de friandises et en faisant quelques photos. Nous offrons aussi aux petits un spectacle de magie." Comme chaque année, la Corrida de Noël (un jogging pour adultes et adapté pour les enfants) prendra également place au sein des activités du village de Noël.