Une guirlande d’animations couleur Noël pour Amay en fête

C’est devenu un rendez-vous incontournable à l’agenda amaytois à l’approche des fêtes de fin d’année. De vendredi à dimanche, la 8e édition d’Amay en fête viendra égayer la grand-place et ses abords avec pour noyau central le marché de Noël. Plus d’une vingtaine d’artisans et commerçants y présenteront leurs produits de bouche (bières spéciales, vins locaux, burgers, tacos, saucissons, confitures, cougnous, macarons…) et créations (bijoux, foulards, cosmétiques, pierres naturelles, cadres lumineux, bougies, décorations de Noël…), samedi de 13h à 22h et dimanche de 13h à 20 h.