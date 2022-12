Un 1er marché de Noël très attrayant

Dominique Salmon habite l’entité de Berloz, à Rosoux. Tout comme son amie Janine Fraipont de Waremme, elle est artiste peintre. Dominique est de plus céramiste et aime le crochet. Elles ont décidé d’organiser un marché de Noël. Il s’est déroulé durant le premier week-end de décembre à la salle La Borlée. "C’est une première organisation pour nous. Et nous sommes très contentes. Nous avons 16 exposants, ce qui remplit les deux salles. Et mon objectif était que chaque exposant propose quelque chose d’original et de différent", confie Dominique qui exposait ses pièces en céramique ainsi qu’une belle gamme d’écharpes au crochet. Son amie exposait ses peintures et autres objets décoratifs.