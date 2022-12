Trois hommes interceptés après un vol au restaurant Ti Amo

Il était 6h10 mercredi quand le restaurant italien Ti Amo, situé rue René Dubois à Huy, a été la cible de voleurs. "Ils sont entrés par effraction par l’arrière du restaurant, explique le patron qui habite juste à côté. Ils sont ensuite allés dans nos bureaux au sous-sol pour y voler un ordinateur et divers objets." Se rendant compte du "manège" qui s’opérait dans leur restaurant, le patron et son fils ont poursuivi les voleurs jusqu’à leur squat dans une maison abandonnée à quelque pas de là, dans le quartier de Statte. Et d’alerter la police de Huy qui n’a pas eu de difficulté à cueillir deux individus dans le squat où sera retrouvé une partie du "butin". Ils seront privés de liberté à 7h18.